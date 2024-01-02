Запущен самый длинный в мире подводно-подземный кабель. Между Великобританией и Данией

Стартовала передача энергии от ветровых электростанций Дании на территорию Великобритании по самому протяженному на планете энергомосту Viking LinkПо кабелю Viking Link из Дании в Великобританию будет передаваться постоянный ток напряжением 525 кВ — испытания показали, что кабель выдерживает до 735 кВ.