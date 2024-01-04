Квадратура круга В Казахстане прекратили вещание российские телеканалы. Вроде как временно, из-за долгов.
И зачем Казахстану Первый канал российского телевидения?
Комментарии
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Владислав Владислав
Первый канал смотреть прекратил.
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5 час.
ЕА
Евгений Алексеенко
ТВ канал смотреть противно,эрнста давно надо гнать с ТВ,но как же?Он близок к "телу"По-моему, мы все должны заплатить Эрнсту, чтобы он ЭТО нам не показывал. Впрочем, у нас с вами денег не хватит, он человек богатый. Миллиардер. Он ХОЗЯИН государственного канала, что хочет – то и показывает. И не только нам, но и союзным государствам тоже. Он вроде как отвечает (или нет?) за то, чтобы о России, о ее народе, о ее телевидении, о ее культуре в Казахстане, Белоруссии или в Киргизии было хорошее мнение.
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4 час.
Анатолий Зотов
Первый канал и нам не нужен в существующем виде.
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3 час.
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