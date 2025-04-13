«Сотрудничество восторжествует»: Глава РФПИ ответил на пост НАСА о Гагарине

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев прокомментировал пост американского космического агентства (НАСА) по случаю Дня космонавтики, в котором оно почтило первый полет вокруг Земли Героя Советского Союза Юрия Гагарина.
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