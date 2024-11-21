Мэр Иркутска передал трем семьям бойцов СВО ордена Мужества

В мэрии Иркутска прошла церемония передачи Орденов Мужества семьям участников специальной военной операции Дениса Кузнецова, Александра Харлова и Владимира Натоко, погибших при исполнении воинского долга.
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