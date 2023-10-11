Одна из главных осенних работ в цветниках – посадка луковичных и мелколуковичных

Одна из главных осенних задач на клумбах – посадка лука и небольших луковичных растений. Согласитесь, редко на даче можно обойтись без них: после унылого мороза нежные крокусы, ароматные гиацинты и яркие тюльпаны кажутся нам настоящим чудом.
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