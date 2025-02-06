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Царьград

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Обвиняемые по делу о теракте в "Крокусе" предстанут перед судом в годовщину трагедии – адвокаты

Обвиняемые по делу о теракте в "Крокусе" предстанут перед судом в годовщину трагедии – адвокаты

Ровно год пройдёт с момента кровавой бойни в "Крокус сити холле" до момента, когда обвиняемые престанут перед судом.

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Комментарии
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ЯМ
Янина Митусова
Интересно, а мнения адвокатов совпадут с мнением россиян- эти твари сгниют на урановых рудниках? Или в ход пойдут « заходы» от диаспор?
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20 час.
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