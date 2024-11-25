Политика как он...
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Кипр разработал план вступления в НАТО

Кипр разработал план вступления в НАТО

Кипр планирует вступить в НАТО, стратегия постепенного сближения Республики с Альянсом была в центре внимания на встрече президента островного государства Никоса Христодулидиса с американским лидером Джо Байденом в конце октября, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету «Катимерини».

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