Кипр разработал план вступления в НАТО

Политика как она есть

Кипр планирует вступить в НАТО, стратегия постепенного сближения Республики с Альянсом была в центре внимания на встрече президента островного государства Никоса Христодулидиса с американским лидером Джо Байденом в конце октября, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету «Катимерини».