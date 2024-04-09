В МИД Китая выразили надежду на скорейшее прекращение огня на Украине

Китай надеется, что огонь на Украине будет прекращен как можно скорее. Об этом во вторник, 9 апреля, заявил глава МИД КНР Ван И по итогам переговоров с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым.
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