Дилеры не могут распродать автомобили Lada Vesta

У дилеров концерна "АвтоВАЗ" образовались большие запасы автомобилей Lada Vesta.Причина, по словам главы ассоциации "Российские автомобильные дилеры" Алексея Подщеколдина, в желании покупателей приобретать китайские кроссоверы.
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