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Дилеры не могут распродать автомобили Lada Vesta

Дилеры не могут распродать автомобили Lada Vesta

У дилеров концерна "АвтоВАЗ" образовались большие запасы автомобилей Lada Vesta.Причина, по словам главы ассоциации "Российские автомобильные дилеры" Алексея Подщеколдина, в желании покупателей приобретать китайские кроссоверы.

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Комментарии
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Н
Наталья
Когда хотят распродать , снижают цены!! Цена лады явно завышена, причем очень! И над качеством нужно поработать, над комфортом...
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