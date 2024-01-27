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Для зрителя из СССР непроходим этот смешной тест по всенародно любимой кинокомедии «Любовь и голуби»

Для зрителя из СССР непроходим этот смешной тест по всенародно любимой кинокомедии «Любовь и голуби»

А вы, ёшкин кот, птица высокого полета? Проверьте! фото: кадр из фильма «Любовь и голуби» (1984)Не пей… то есть, не бей, читатель! Каемся: не День взятия Бастилии чуть впустую мимо вас не прошел, а праздник значительно более важный — годовщина премьеры кинокомедии «Любовь и голуби» Владимира Меньшова.

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