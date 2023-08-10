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Anlrey Boracow

Что можно сказать по этому поводу? Можно сказать только одно - ХРЕНОВО ГОСПОДА ТОВАРИЩИ! Один БПЛА сбит над Калужской областью, которая не граничит с УкРуиной, зато граничит с Московской областью. Второй БПЛА сбит над кольцевой дорогой, то есть практически у самой Москвы. При этом БПЛА это изделия пукожопых укрошумеров. И эти изделия долетают почти туда, куда их направили. А что будет, если Польша вступит в конфликт на стороне УкРуины? БПЛА будут из стран НАТО, то есть США и иже с ними. Куда они смогут долететь? Даже подумать жутковато. Я не специалист по ПВО и ПРО, но вижу, что наше ПВО тоже не самое лучшее. Сколько уже этих БПЛА не только на Москву, но и на другие города и веси РФ прилетели, сколько они ущерба принесли, сколько жизней унесли и сколько людей покалечили! По этому все это не радует, совсем не радует.