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Симеоне об остановке дерби с «Реалом» из-за бросания предметов в Куртуа: «Фанаты злятся не просто так – их провоцируют. Не оправдываю их действия, но стоит знать, когда праздновать перед трибунами»

Дерби в 8-м туре Ла Лиги приостановили после того, как фанаты «Атлетико» стали бросать предметы в Тибо Куртуа – голкипер «Реала» помахал в сторону трибуны рукой, когда в штрафную прилетел первый предмет, подначивая фанатов.

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