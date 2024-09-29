Симеоне об остановке дерби с «Реалом» из-за бросания предметов в Куртуа: «Фанаты злятся не просто так – их провоцируют. Не оправдываю их действия, но стоит знать, когда праздновать перед трибунами»

Дерби в 8-м туре Ла Лиги приостановили после того, как фанаты «Атлетико» стали бросать предметы в Тибо Куртуа – голкипер «Реала» помахал в сторону трибуны рукой, когда в штрафную прилетел первый предмет, подначивая фанатов.