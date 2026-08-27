В Кувандыкском округе Оренбургской области прокуратура вскрыла нарушения на коммунальном предприятии

Орская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку соблюдения водного законодательства в Кувандыкском муниципальном округе — и выявила серьёзные экологические нарушения в работе местного предприятия жилищно‑коммунального комплекса.
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