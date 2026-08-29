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Царьград

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Галузин: Увеличение военных расходов Молдавии не решит проблему

Галузин: Увеличение военных расходов Молдавии не решит проблему

Замглавы МИД России Михаил Галузин подверг критике планы Молдавии увеличить военные расходы, заявив, что это не поможет урегулировать ситуацию в Приднестровье.

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