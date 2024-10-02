Кафанов: «Вчерашний матч Доннаруммы упрочил позицию Сафонова в «ПСЖ». Конкуренция складывается в пользу Матвея»

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов прокомментировал неудачную игру голкипера «ПСЖ» Джанлуиджи Доннаруммы в матче Лиги чемпионов и оценил в связи с этим перспективы российского вратаря парижан Матвея Сафонова.
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