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Царьград

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Трутнев заявил о планах привлечь 12 трлн рублей к 2030 году

Трутнев заявил о планах привлечь 12 трлн рублей к 2030 году

Юрий Трутнев сообщил, что региональные павильоны на "Улице Дальнего Востока" в рамках ВЭФ помогут привлечь 12 трлн рублей инвестиций к 2030 году, выполняя задачу Президента.

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