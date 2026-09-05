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Регионы России

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Представлен защищённый смартфон RugOne Xsnap 7 Pro с магнитной съёмной камерой

Представлен защищённый смартфон RugOne Xsnap 7 Pro с магнитной съёмной камерой

Миниатюрный модуль весом всего 39 граммов способен записывать видео в разрешении до 2,7K при 30 кадрах в секунду и работать до 40 минут на одном заряде.

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