В Северодвинске стартовал новый проект для семей участников СВО

Северодвинский молодежный центр запустил инициативу «Мы едины», призванную помочь женам и детям участников спецоперации адаптироваться к новым реалиям, обрести психологическую поддержку и создать гармоничные отношения в семье.
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