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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тренер «Сочи» Миронов о 0:1 от СКА: «Сочи» доминировал, но не смог забить. Это наша черная полоса, она закончится, надеюсь»

Главный тренер «Сочи» Андрей Миронов высказался о поражении от СКА (0:1) в домашнем матче Fonbet Чемпионата КХЛ.

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