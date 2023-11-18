Ученые в РФ научили ИИ предотвращать поломки в металлургии

Инженеры из Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) впервые в России разработали датчик и нейросеть, которые при работе паре способны минимизировать количество поломок на металлургических заводах.
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