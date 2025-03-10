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Власти Биробиджанского района предупредили жителей села Алексеевка о диком тигре

Власти Биробиджанского района предупредили жителей села Алексеевка о диком тигре

В районе села Алексеевка в Еврейской автономной области (ЕАО) заметили блуждающего дикого тигра. Об этом сообщила администрация Биробиджанского района в Telegram-канале Профильные службы работают над его поимкой.

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