Власти Биробиджанского района предупредили жителей села Алексеевка о диком тигре

В районе села Алексеевка в Еврейской автономной области (ЕАО) заметили блуждающего дикого тигра. Об этом сообщила администрация Биробиджанского района в Telegram-канале Профильные службы работают над его поимкой.
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