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Аргументы и Факты

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Миллионы на счетах и тайные проблемы: раскрыт секрет ненависти Каллас к РФ

Миллионы на счетах и тайные проблемы: раскрыт секрет ненависти Каллас к РФ

На Западе на главу евродипломатии Каю Каллас имеется компромат, и он непременно будет использован, если чиновница станет противодействовать своему увольнению.

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