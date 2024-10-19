ПОДПИСЧИКИ ЖАЛУЮТСЯ "Миллион ворон над Новоаннинским!!! кто- нибудь регулирует численность воронья??? Они же могут весь урожай сожрать у фермеров"🤔🤔🤔.
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ПОДПИСЧИКИ ЖАЛУЮТСЯ "Миллион ворон над Новоаннинским!!! кто- нибудь регулирует численность воронья??? Они же могут весь урожай сожрать у фермеров"🤔🤔🤔.