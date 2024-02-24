Гибель А-50 над Азовским морем: Семь реплик военных экспертов, не побоявшихся узнать правду

SI

Sergey Ivanov

Пока мы воюем с перебежавшими на Запад артистами, пока перемываем кости старухе с пропитым и прокуренным голосом- настоящие предатели делают свое дело. И не имеет значения, предатели ли они осознанные- или просто люди безответственные и неумные. А может, нам специально подсунули ложную цель? Просто для того, чтобы мы не видели реальной опасности? Результат уже виден: Только за февраль мы потеряли 2 корабля. Нам говорят, что экипажи удалось спасти- но тут же говорят, что корабли сражались до последнего... А потери л/с с некоторых пор засекречены. И не от врага. От нас. Почему- то наш доблестный Черноморский флот вместо того, чтобы сражаться с врагом, сбежал из Севастополя и попрятался в наших портах... Но тогда у любого диванного стратега возникает наивный вопрос: -А зачем он вообще нужен, этот флот? Ну, а бравые офицеры, вместо того, чтобы организовать охрану кораблей, наблюдение за воздухом, прослушку подводных шумов- занимались черт знает чем, только не своими служебными обязанностями. А ведь такая вещь, как боновые заграждения известна еще со времени 1 мировой войны! А вот вам еще одна глупейшая потеря 65 человек. Один дурак с большими звездами на погонах выстроил солдат на аэродроме- встречать большого начальника.... И ведь он до сих пор не расстрелян, не разжалован в рядовые.... А предлагать такому застрелиться самому от позора- бессмысленно. У таких нет ни совести, ни офицерской чести. И вот когда читаешь обо всем этом- то возникает стойкое ощущение всеобщей расхлябанности и безответственности. Которой с успехом пользуется противник!