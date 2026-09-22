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The Eurasia Daily news agency

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"Zircons" from the sea brought tsunamis and tornadoes to the enemy — Russian Defense Ministry

"Zircons" from the sea brought tsunamis and tornadoes to the enemy — Russian Defense Ministry

Russian troops used sea-based "Zircon" hypersonic missiles during a massive night strike, follows from a message in the telegram channel of the Ministry of Defense of the Russian Federation.

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