"Zircons" from the sea brought tsunamis and tornadoes to the enemy — Russian Defense Ministry

Russian troops used sea-based "Zircon" hypersonic missiles during a massive night strike, follows from a message in the telegram channel of the Ministry of Defense of the Russian Federation.
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