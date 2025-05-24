Эксперт Орехов: превышение уровня шума при ремонте грозит судебными исками

Проведение ремонта в жилом помещении, особенно связанного с шумом — перфорацией стен, использованием электроинструментов и выбросом строительных отходов, — требует соблюдения целого комплекса нормативных ограничений, рассказал "Газете.
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