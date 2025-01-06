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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сафонов – первый за 23 года россиянин, выигравший трофей во Франции. Смертин брал Кубок лиги с «Бордо»

В воскресенье вратарь «ПСЖ» стал обладателем Суперкубка Франции, проведя в запасе матч с «Монако» (1:0).

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