Азиатские рынки выросли после отмены пошлин Трампа и отчетности Nvidia

Акции в странах Азиатско-Тихоокеанского региона в целом показали рост на торгах в четверг, что связано с позитивной новостью из США — федеральный суд постановил, что «взаимные» пошлины, введенные бывшим президентом Дональдом Трампом, были незаконными.