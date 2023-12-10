«Изделие-100»: от чего был способен защитить лимузин Сталина

«Автомобиль – не роскошь, а средство передвижения», – утверждал Остап Бендер. Но когда речь заходит про транспортное средство главы государства, оно должно быть и элементом роскоши, и средством передвижения, и «крепостью на колёсах».
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