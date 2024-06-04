🐻 В Кавказском заповеднике начался учёт медведей Он продлится до 9 июня. Работники заповедника проведут неделю на природе отслеживая и считая косолапых.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
🐻 В Кавказском заповеднике начался учёт медведей Он продлится до 9 июня. Работники заповедника проведут неделю на природе отслеживая и считая косолапых.