В сети появилось фото группы истребителей F-16 с опознавательными знаками ВВС Украины Военные самолеты производства США теперь стоят на вооружении ВСУ.
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В сети появилось фото группы истребителей F-16 с опознавательными знаками ВВС Украины Военные самолеты производства США теперь стоят на вооружении ВСУ.
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