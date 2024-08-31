Экс-премьер Степашин: некрополь и концерты на Красной площади - сомнительное сочетание, которое следует пересмотреть

Бывший премьер-министр России Сергей Степашин выступил с инициативой пересмотреть вопрос о существовании некрополя у Кремлевской стены, посчитав его несоответствующим современному облику главной площади страны.
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