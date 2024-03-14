Эстония может ввести войска в Украину

Администраторы сайта, почему мало повторений текста? Надо больше, чего стесняться? Вдруг здесь полно эстонцев.

ЛЛ

Леонид Ла Рошель

Да ужос просто!!! Совещание в Генштабе Эстооонии - Вперёд выпускаем пехоту - 53 человека сметают всё на своём пути... Следом танки... - Все три? - Да, наверное... если все заведутся... - А потом авиация? - Нет, авиации не будет, летчик заболел...