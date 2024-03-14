Кровавые заявления Макрона продолжают находить последователей. Эстония не исключает возможности отправки своих войск в Украину.
Эстония может ввести войска в Украину
Комментарии
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В В
Администраторы сайта, почему мало повторений текста? Надо больше, чего стесняться? Вдруг здесь полно эстонцев.
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21 час.
ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Да ужос просто!!! Совещание в Генштабе Эстооонии - Вперёд выпускаем пехоту - 53 человека сметают всё на своём пути... Следом танки... - Все три? - Да, наверное... если все заведутся... - А потом авиация? - Нет, авиации не будет, летчик заболел...
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21 час.
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