НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

tvr

10 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Леонид Ла Рошель
    Да ужос просто!!! Совещание в Генштабе Эстооонии - Вперёд выпускаем пехоту - 53 человека сметают всё на своём пути......Эстония может вве...
  • В В
    Администраторы сайта, почему мало повторений текста? Надо больше, чего стесняться? Вдруг здесь полно эстонцев.Эстония может вве...
  • Юрий Зубрин
    Складывается такое впечатление ,что сей гусь не долго будет скакать козликом,укоротят его ....Президент Аргенти...

Эстония может ввести войска в Украину

Эстония может ввести войска в Украину

Кровавые заявления Макрона продолжают находить последователей. Эстония не исключает возможности отправки своих войск в Украину.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
В В
Администраторы сайта, почему мало повторений текста? Надо больше, чего стесняться? Вдруг здесь полно эстонцев.
Ответить
21 час.
ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Да ужос просто!!! Совещание в Генштабе Эстооонии - Вперёд выпускаем пехоту - 53 человека сметают всё на своём пути... Следом танки... - Все три? - Да, наверное... если все заведутся... - А потом авиация? - Нет, авиации не будет, летчик заболел...
Ответить
21 час.

Картина дня

наверх