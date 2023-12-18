Писателя-коллаборациониста Бориса Акунина внесли в перечень террористов и экстремистов

13 декабря господин Акунин в пранке Вована и Лексуса заявил, что с пониманием относится к тезису «хороший русский — мертвый русский», считает правильными атаки БПЛА на города России и Крымский мост и выступает за расчленение России.
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