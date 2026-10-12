Радио «Romantika»
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Радио «Romantika»

1 159 подписчиков

Гимн всех «бывших»: Ирина Дубцова и TONI записали совместный трек

Ирина Дубцова, известная певица и композитор, объединилась с TONI — одним из самых заметных лириков современности — и представила их совместный сингл «Буду скучать».

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