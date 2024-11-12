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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Синнер в двух матчах на итоговом не отдал ни сета и практически гарантировал себе выход из группы. Дальше он сыграет с Медведевым

Синнер в двух матчах на итоговом не отдал ни сета и практически гарантировал себе выход из группы. Дальше он сыграет с Медведевым

Янник Синнер обыграл Тэйлора Фрица на групповом этапе итогового турнира – 6:4, 6:4. Это 67-я победа Синнера в нынешнем сезоне (при шести поражениях).

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