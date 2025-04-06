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Царьград

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Миронов предлагает ревизию: Почта России теряет 24,5 млрд рублей ежегодно

Миронов предлагает ревизию: Почта России теряет 24,5 млрд рублей ежегодно

Лидер СРЗП Сергей Миронов предложил пригласить гендиректора Почты России Михаила Волкова на заседание Госдумы.

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Комментарии
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СА
Сергей Андросов
Так как она работает- не мудрено. У нас вместо почты построили бытовку за 6 лямов, зато начальница почты стала ездить на новом американце за 3,5 ляма.
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16 час.
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