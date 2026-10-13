Летевшие в Москву три турецких пассажирских самолета развернулись и сели в Стамбуле

Три пассажирских авиалайнера, которые летели из Турции в Москву, по пути развернулись обратно и совершили посадку в аэропорту имени Сабихи Гекчен в Стамбуле.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- В сети обсудили в...
- В сети обсудили в...
- ИТ Медсестра сказочн...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым