Мадуро: правые оппозиционеры Гонсалес и Маркес готовят в Венесуэле переворот

В Венесуэле после голосования на президентских выборах хотят организовать беспорядки и госпереворот. Об этом заявил действующий глава государства Николас Мадуро в ходе выступления перед сторонниками в штате Монагас.
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