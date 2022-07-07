Курсанты ДМЦ «Каравелла» отправились в парусно-гребной поход по Обскому водохранилищу

Традиционно в шлюпочном походе принимают участие ребята старшего курса ДМЦ «Каравелла» от 14 до 17 лет, так же в их число входят и девушки.
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