Курсанты ДМЦ «Каравелла» отправились в парусно-гребной поход по Обскому водохранилищу

Курсанты ДМЦ «Каравелла» отправились в парусно-гребной поход по Обскому водохранилищу

Традиционно в шлюпочном походе принимают участие ребята старшего курса ДМЦ «Каравелла» от 14 до 17 лет, так же в их число входят и девушки.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх