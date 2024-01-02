Летчик Белецкий рассказал, о чем он говорил с Путиным во время встречи в Ново-Огареве

Награжденный российским президентом штурман звена 39-ого гвардейского отдельного вертолетного полка Павел Белецкий в беседе со «Звездой» рассказал, о чем он беседовал с Владимиром Путиным во время встречи в Ново-Огареве.
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