Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

108 подписчиков

Менеджер Макгрегора: «Конор планирует вернуться в 2024 году»

«Не стоит забывать, что Конор был одним самых тестируемых на допинг бойцов, когда активно выступал. Мы общаемся с UFC, разговаривали с USADA.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх