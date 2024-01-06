«Реал» пробился в 1/8 финала Кубка Испании

«Реал» в гостях обыграл команду из Сегунды В «Арандину» и вышел в 1/8 финала Кубка Испании. В Арандо-де-Нуэва завершился матч 1/16 финала Кубка Испании, в котором местная «Арандина», представляющая Сегунду В принимала лидера турнирной таблицы Ла Лиги «Реал».