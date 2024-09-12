«Этот идиот стирает концерн с лица Земли»: Почему Volkswagen закрывает заводы в Германии

Fabian Bimmer/Reuters4,1K прочтений Вчера Выпускать автомобили в Европе стало невыгодно. Главный европейский автогигант Volkswagen впервые закрывает заводы в Германии, Renault не укладывается в «зеленые» нормативы ЕС, а франко-итало-американский Stellantis на фоне энергетического кризиса теряет миллиарды дохода.