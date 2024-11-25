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8 российских алкогольных песен 90-х, за которые сейчас стыдно

8 российских алкогольных песен 90-х, за которые сейчас стыдно

Вспоминаем главные отечественные алкохиты лихого десятилетия В лихие 90-е годы, полные нестабильности и потрясений, алкогольные напитки в России не только пили декалитрами, пытаясь отвлечься от безработицы, вечно растущих цен, разгула преступности и т.

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