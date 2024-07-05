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Аналитик Солдатенкова: рост ключевой ставки не скажется на кредитах

Аналитик Солдатенкова: рост ключевой ставки не скажется на кредитах

Июльское решение Банка России по ключевой ставке, скорее всего, не окажет влияния на ставки по кредитам, поскольку они уже сейчас находятся на пределе, заявила руководитель направления экспертной аналитики Банки.

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