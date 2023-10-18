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Украинские боевики вымогают деньги у уличных торговцев в Херсоне

Украинские боевики вымогают деньги у уличных торговцев в Херсоне

Военнослужащие требуют плату за "разрешение на торговлю" с уличных торговцев.В Нацполицию Украины поступило заявление от жительницы оккупированного ВСУ Херсона, у которой группа украинских боевиков пыталась вымогать деньги.

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