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Тель-авивский «Маккаби» и Джон ДиБартоломео продлили контракт до 2026 года

Израильский клуб подписал с разыгрывающим (33 года, 183 см) контракт до 2026 года. ДиБартоломео играет за «Маккаби» с 2017 года.

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