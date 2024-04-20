Азербайджанский убийца Аббасов и чудеса российской демократии

Александр Батт Надо отменить мораторий на смертную казнь и поправить закон. Предлагаю в Записать в УК конкретно: "Умышленное убийство. Это когда целенаправленные действия преступника привели к гибели пострадавшего, даже если смерть наступила с задержкой во времени и от косвенных причин. Карой за такое деяние однозначно должна быть смертная казнь."

Василий У таких Аббасовых все собянинские полицаи на прикорме, поэтому они их и не замечают.