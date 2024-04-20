Убийство азербайджанским гопником русского парня в Москве всколыхнуло общественность, а иначе и быть не могло.
Азербайджанский убийца Аббасов и чудеса российской демократии
Комментарии
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Александр Батт
Надо отменить мораторий на смертную казнь и поправить закон. Предлагаю в Записать в УК конкретно: "Умышленное убийство. Это когда целенаправленные действия преступника привели к гибели пострадавшего, даже если смерть наступила с задержкой во времени и от косвенных причин. Карой за такое деяние однозначно должна быть смертная казнь."
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1 час.
Василий
У таких Аббасовых все собянинские полицаи на прикорме, поэтому они их и не замечают.
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1 час.
В
Василий
Никакого взрыва не будет, - росгвардия и полицаи не зря пайку получают. И главное - гарант набрал подавляющее большинство голосов, но про свои действия в отношении мигрантов не сказал ни слова - значит всё такое будет продолжаться и дальше. Ну может для приличия и пустит скупую слезу.
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1 час.
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