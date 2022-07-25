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Греки рассудят ответный матч между «Кызыл-Жаром» и «Осиеком»

Греческая бригада арбитров будет работать на ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА между «Кызыл-Жаром» и «Осиеком».

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